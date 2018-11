À 27 ans, Antoine Griezmann a encore de belles années devant lui, a priori, mais aussi beaucoup de rêves à réaliser. Après avoir gagné la Ligue Europa avec l’Atlético Madrid et la Coupe du monde avec les Bleus, l’attaquant français ambitionne de soulever la Ligue des Champions et remporter un jour le Ballon d’Or. Mais "Grizi" voit plus loin et se projette déjà sur sa fin de carrière, qu’il n’envisage nulle part ailleurs qu’aux Etats-Unis.

Le champion du monde tricolore en est effectivement persuadé, c’est en Major League Soccer qu’il raccrochera les crampons. "Je veux jouer en MLS, j’aimerais finir ma carrière là-bas", confie-t-il ainsi dans une interview accordée à ESPN. Traverser l’Atlantique lui permettrait d’imiter l’une de ses idoles, David Beckham, qui a évolué au Los Angeles Galaxy, et de découvrir un peu plus un pays qui l’a toujours fasciné et qu’il visite régulièrement.

Il n’est ainsi pas rare de voir le Colchonero, dès que son calendrier lui permet, assister à des matchs de NBA, lui le fan de Derrick Rose. "C’est très différent d’ici, explique-t-il. Ils (les Américains) ont un autre état d’esprit. J’aime la NBA et tout son côté show-business. J’apprécie aussi beaucoup le football américain. Et puis, personne ne me reconnaît quand j’y vais, ça aide aussi." Ça ne sera plus le cas s’il y met les pieds et brille là-bas.



Simeone : "Griezmann a été le meilleur du monde la saison dernière"