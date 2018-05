La Juventus dévoile son budget pour le mercato 

Le Corriere dello Sport révèle dans son édition de ce vendredi le budget dont disposera la Juventus Turin pour le prochain mercato estival. Si l'on se fie au quotidien sportif, la Vieille Dame pourra investir jusqu'à 230 millions d'euros dans les transferts.

Une enveloppe en accord avec les ambitions du club piémontais, désireux de reconquérir enfin la Ligue des champions, lui qui sera une nouvelle fois favori en Serie A. Des renforts sont attendus du côté de la Juve, on parle notamment de Matteo Darmian et Alvaro Morata, qui pourrait venir étoffer l'effectif alors que la saison prochaine s'annonce encore plus serrée.