La Fifa va limiter le nombre de prêts

Les dérives du système des transferts dans le football sont un sujet important à la Fifa. Il y a un an, l’instance internationale a lancé un groupe de discussion avec l’Association européenne des clubs et la FIFPro afin de trouver de nouveaux outils de contrôle concernant le mercato. Une décision a été prise pour 2020: un club ne pourra prêter que six à huit joueurs en même temps, avec un maximum de deux joueurs à destination d'un même club, comme le relaie The Times.

Cette limite est plutôt juste. A chaque intersaison, les grands clubs sont souvent incapables de vendre des joueurs indésirables et sont contraints de les céder pour une seule saison à une équipe qui ne débourse pas grand-chose. Les jeunes produits issus du centre de formation sont également envoyés dans des structures plus modestes afin de gagner en temps de jeu. Cette saison au PSG, par exemple, seuls 6 joueurs ont été prêtés, Lo Celso, Krychowiak, Trapp et trois jeunes.



Par contre, c’est un coup dur pour certains clubs européens qui recrutent à tour de bras des joueurs à fort potentiel et qui, en attendant leur éclosion, les prêtent aux quatre coins du monde. En France, c’est la politique sportive de l’AS Monaco, qui a prêté 13 joueurs l’été dernier, dont 8 au Cercle Bruges, son club satellite. Chelsea et Manchester City font plus fort, avec respectivement 50 et 40 jeunes joueurs prêtés ! On note, d’ailleurs, que les clubs italiens ont réduit cette pratique, peut-être trop coûteuse.