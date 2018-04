Kahn verrait bien Zidane au... Bayern !

Les exploits du Real Madrid, double tenant du titre en Ligue des champions, sur la scène européenne ont convaincu de nombreux observateurs. Parmi eu un certain Oliver Kahn. L'ancien portier légendaire du Bayern et de la sélection allemande semble en tout cas sous le charme du travail effectué par Zinédine Zidane. Et si le Bayern Munich n'a pas encore livré le nom du successeur de Jupp Heynckes, Oliver Kahn, lui, aimerait bien que les dirigeants du club bavarois songent au technicien français.

"Sans aucun doute, cela vaudrait la peine de penser à Zidane. Il est sensationnel. Il a tout remporté avec le Real. Je crois qu'il serait parfait pour le Bayern", a-t-il expliqué à la ZDF.