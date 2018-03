Prolongé jusqu’en 2022 lors de la dernière intersaison tandis que Manchester United et le Barça faisaient le forcing pour l’attirer, Antoine Griezmann devrait cet été encore faire l’objet de nombreuses sollicitations. Les Blaugrana restent manifestement aux aguets, d’autant que la clause libératoire du buteur français retombera à 100 millions d’euros passé le 1er juillet (contre 200 millions à l’heure actuelle). Une aubaine au vu des récents transferts d’attaquants observés.

Sauf nouvelle paraphe pour revoir cette clause à la hausse – en même temps que les émoluments de l’intéressé – Antoine Griezmann est donc appelé à quitter les Matelassiers dans les prochains mois. Une situation qui aurait poussé les dirigeants madrilènes à dénicher d’ores et déjà son successeur. Et pas des moindres ! Selon une information émanant d’Espagne reprise ce vendredi par la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala – également ciblé par le Real Madrid – aurait été choisi par Diego Simeone et ses supérieurs.



En début de semaine, Radio Marca faisait état d’échanges entre le joueur de la Juve et l’entraîneur de l’Atlético. Un rapprochement confirmé ce jour par la Onda Cero, qui évoque même un accord sur cinq ans trouvé entre le représentant de l’Argentin - son frère Gustavo - et le directeur sportif madrilène Andrea Berta. Le club turinois de son côté assure qu’aucune discussion n’est en cours.

Un éventuel transfert du polyvalent gaucher se chiffrerait néanmoins à 150 millions d’euros, au minimum. Une source proche des Colchoneros ajoute que le défenseur monténégrin de l’Atletico Stefan Savic pourrait être mêlé au deal. Un joueur solide bien connu en Italie pour avoir évolué trois ans durant à la Fiorentina.

Un nouveau coup franc signé Dybala :