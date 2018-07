James va-t-il revenir au Real ?

Avec le départ précipité de Zinedine Zidane, puis celui de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid vit forcément une intersaison agitée et s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa riche histoire. Si de nouveaux joueurs pourraient être amenés à rejoindre la Maison Blanche (Eden Hazard ?), le club merengue pourrait également renouer avec une vieille connaissance.

Ainsi, la presse espagnole fait état d'un retour possible de James Rodriguez du côté de la capitale espagnole. Prêté deux ans au Bayern Munich l'été dernier avec une option d'achat, le Colombien n'a jamais caché son amour pour le Real et semble ouvert à cette idée. Surtout que le départ de Zizou, qui lui avait fait comprendre qu'il ne comptait plus vraiment sur lui, du moins dans la peau d'un titulaire en puissance, lui offre une nouvelle chance.

Du côté de Munich, on a été séduit par la première saison de l'ancien Monégasque, auteur de 9 buts et 14 passes décisives en 39 matches disputés toutes compétitions confondues. Mais les dirigeants bavarois ne souhaitent pas retenir un joueur contre son gré et veulent conserver de bonnes relations avec le Real, nous apprend Marca ce dimanche. Reste à connaître la position des dirigeants madrilènes sur le dossier. En attendant d'éventuelles nouvelles recrues, James, qui avait réalisé une première saison très réussie sous le maillot merengue en 2014-2015 (17 buts et 16 passes en 46 matches), reste un joueur de classe mondiale, même si sa Coupe du monde avec la Colombie a été perturbée par une blessure au mollet droit.