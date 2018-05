Iniesta, bienvenue à Kobe !

C’est un coup de projecteur très important pour le Vissel Kobe et la J1 League, le championnat japonais. Après avoir dit adieu au Barça il y a quelques jours dans le cadre du match face à la Real Sociedad, Andres Iniesta est parti au Japon pour un aller-retour express. Une présentation officielle qui a eu lieu ce jeudi matin avec Hiroshi Mikitani, grand artisan de la venue du milieu de terrain espagnol.

C’est lui, propriétaire du club et de Rakuten, sponsor du Barça, qui a réussi à le détourner de la Chine qui lui tendait les bras. "Iniesta est un top joueur. Il a marqué le but qui a offert le Mondial à l'Espagne en Afrique du sud. Son arrivée sera une inspiration pour le Vissel Kobe et le football japonais", s’est enflammé Mikitani lors de la conférence de presse. Une arrivée en forme d’énorme coup, effectivement.

"C'est un jour très important pour moi, un nouveau défi dans ma carrière. Je crois en ce projet. Le Japon est un pays merveilleux. (…) J’ai reçu des offres de plusieurs clubs mais je me suis décidé pour le Vissel Kobe parce que le projet que l’on m’a présenté me paraît intéressant. Et ils m’ont prouvé leur confiance", a expliqué le milieu de terrain qui va cependant devoir patienter puisqu’il repartira dans la foulée vers l’Espagne pour préparer la Coupe du monde.

Un nouveau club, un défi mais également la fin du très haut niveau. S’il avoue avoir "beaucoup de respect pour le football japonais" et que personne ne doute de son investissement sur les terrains comme ce pourrait être le cas pour d’autres joueurs, il ajoute tout de même: "Le Japon est un pays merveilleux et sa culture également. J’aimerai profiter de ma vie au Japon". Une nouvelle ère s’ouvre pour Iniesta.