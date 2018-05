Iniesta aurait choisi le Japon et le Vissel Kobe

Longtemps annoncé en Chine, c'est sans doute du côté du Japon que va aller Andres Iniesta. Après des adieux émouvants du côté de Barcelone, l'heure du choix final est arrivée. Et selon Marca, le Vissel Kobe, qui compte parmi ses actionnaires l'entreprise Rakuten, sponsor du... Barça, est désormais très optimiste au point d'avoir d'ores et déjà prévu la présentation du joueur samedi prochain pour la signature d'un contrat de 3 ans. Iniesta pourrait quitter l'Espagne jeudi et revenir dans la foulée de sa présentation pour rejoindre l'équipe d'Espagne et préparer la Coupe du monde.