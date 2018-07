Icardi, destination Madrid ?

Florentino Pérez, qui a annoncé l’arrivée prochaine de "joueurs fantastiques" au Real Madrid, pourrait avoir trouvé le successeur de Cristiano Ronaldo. Si remplacer l’attaquant portugais, qui marquait 50 buts par saison en moyenne, ne sera pas chose aisée, les dirigeants merengues verraient en Mauro Icardi le candidat idéal. Selon Marca, la Maison Blanche aurait ainsi réactivé la piste menant au buteur argentin (25 ans), déjà contacté l’hiver dernier.

A l’époque, l’équipe entraînée par Zinedine Zidane sortait d’une première moitié de saison poussive et le président madrilène avait suggéré à "Zizou" de renforcer un secteur offensif qui, il est vrai, était alors particulièrement inefficace. Mais les négociations avec l’Inter Milan, qui réclamait 100 millions d’euros, avaient assez vite capoté. Six mois plus tard, la donne a changé. Le vide laissé par le départ de "CR7" à la Juventus doit être comblé, et vite !

Auteur de 24 et 29 buts en Serie A lors des deux dernières saisons, Mauro Icardi a toutes les qualités pour devenir le nouveau goleador merengue. Il dispose dans son contrat d’une clause libératoire fixée à 110 millions d’euros, une somme que les champions d’Europe peuvent payer. Et en tant qu’ennemi juré de Lionel Messi, qui aurait milité pour ne pas qu’il soit du voyage en Russie cet été, il n’aurait sans doute aucun mal à se faire apprécier des socios blancos.