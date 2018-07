Henry refuse 12M€ et serait proche d'Aston Villa

L'expérience vécue à la Coupe du monde a été énorme pour Thierry Henry. L'ancien attaquant de l'équipe de France a d'ailleurs confié son souhait de stopper sa collaboration avec Sky Sports, qui lui rapportait 12 millions d'euros, pour mieux se focaliser sur le métier d'entraîneur.

Selon le Daily Mail, "Titi" aurait d'ores et déjà reçu trois offres, l'une d'elle émanant d'Aston Villa qui évoluera en Premiership (D2 anglaise). Il reste à savoir si ce serait compatible avec son rôle au sein de la sélection belge.

1/3 Over the last 4 years I have had some extremely rewarding coaching experiences in football. These experiences have only made me more determined to fulfil my long term ambition to become a football manager. pic.twitter.com/NOQZzuif4m