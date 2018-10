Hazard fait un nouvel appel pied au Real !

Le meilleur buteur de Premier League qui fait du pied à un Real Madrid en panne sèche offensive, ce n’est pas banal. Après 409 minutes sans le moindre but, les Madrilènes commencent véritablement à désespérer. Eden Hazard, lui, s’éclate avec Maurizio Sarri qui a débarqué de Naples cet été. Avec déjà 7 buts en 8 matches de Premier League avec Chelsea, il a débuté pied au plancher.

"Le Real Madrid est le meilleur club du monde, je ne vais pas mentir. C’est mon rêve depuis que je suis enfant. Je rêvais de ce club. On verra. Je ne vais pas en parler tous les jours. Je n’ai pas le temps mais on reparlera rapidement de mon futur, je pense", a-t-il plaidé pour The Telegraph, laissant clairement planer le doute sur un prochain transfert dans la capitale madrilène. Le meilleur buteur du championnat anglais va même plus loin et confirme ses doutes sur la marche à suivre pour la saison prochaine. "Je veux le mieux pour moi mais également pour le club qui m’a tout donné. Je ne veux pas dire que je vais signer un nouveau contrat et ensuite ne pas le faire. On verra. Parfois, je me réveille et je me dis que je veux partir. D’autres fois que je veux rester", ajoute l’international belge.

Plus que jamais en quête d’un renfort « galactique » en attaque, le Real Madrid de Florentino Perez ne peut pas rester sourd à ce nouvel appel du pied aussi flagrant. C’est quasiment une demande officielle ! Pas sûr d’ailleurs que ce soit si bien perçu du côté des Blues…