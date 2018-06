Harry Kane désigné comme joueur le plus cher au monde

Le Centre international d'étude de sport (CIES) a publié ce lundi le top 100 des joueurs de football selon leur valeur marchande estimée. On retrouve l'Anglais Harry Kane en tête de liste, avec un prix évalué à un peu plus de 200 millions d'euros. Il est suivi des deux coéquipiers du PSG : Neymar (195 M€) et Kylian Mbappé (186 M€). Quelques informations surprennent dans ce rapport, comme par exemple la 24e place de Cristiano Ronaldo, le joueur le plus âgé du classement, notamment devancé par un gardien de but, le Brésilien de Manchester City Ederson Moraes.

Pour la répartition par nationalité, la France est la nation la plus représentée, avec 16 joueurs, dont 4 dans le top 20 (Mbappé, Griezmann, Pogba, Umtiti).