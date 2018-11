Guardiola, un nouveau fan pour Aouar

En 2016-2017, le football français avait découvert Maxime Lopez, un milieu de terrain au petit gabarit, adepte du jeu court, des passes redoublées et du déplacement perpétuel. Ses premiers mois chez les professionnels avaient à ce point été prometteurs que les cadors de Liga, et notamment le FC Barcelone, s'étaient intéressés à son cas. Depuis, le sociétaire de l'Olympique de Marseille éprouve des difficultés à confirmer, tant et si bien que plus personne n'ose ainsi le décrire comme le "nouveau Xavi". Désormais, ce surnom prometteur semble peut-être un peu mieux correspondre au profil d'un certain Houssem Aouar.

Le Lyonnais a lui percé au cours du précédent exercice et, après avoir un peu souffert en début de saison, réussi actuellement le plus dur, à savoir enchaîner. L'international Espoirs est incontournable dans la rotation de Bruno Genesio chez les Gones, et nul doute que, si sa progression reste linéaire, il frappera dans les mois ou années à venir à la porte des Bleus champions du monde. Ses qualités sautent aux yeux, un jeu tout en simplicité, la tête levée, et désormais une réelle capacité à venir finir les actions dans la surface de réparation adverse. Les qualités du Lyonnais sont inéluctables, et ça commence à se voir de plus en plus...

A son tour, Josep Guardiola aurait été séduit par le gamin de 20 ans, auteur d'une prestation de premier plan mardi soir face à Manchester City en Ligue des champions (2-2). Déjà titulaire à l'aller à l'Etihad Stadium (1-2), Houssem Aouar a confirmé ses belles dispositions, et selon les informations de L'Equipe, le technicien catalan aurait été impressionné. Des contacts auraient même été noués avec son entourage à l'issue de cette rencontre... Déjà surveillé par les Blues de Chelsea ou les Reds de Liverpool, le numéro 8, sous contrat jusqu'en 2023, pourrait être confronté à de nombreuses sollicitations au cours de l'été à venir. Le président Jean-Michel Aulas pourrait bien avoir du travail s'il veut repousser une à une les avances des grands clubs étrangers, ou n'aurait à l'inverse sans doute aucun mal à faire monter les enchères...