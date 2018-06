Griezmann peut toucher le jackpot avec l'Atlético

Antoine Griezmann et son entourage l’assurent: rien n’est encore décidé quant à son avenir. L’international hésiterait en effet encore toujours entre rallier le Barça, quitte à rester dans l’ombre de l’omnipotent Lionel Messi pour garnir son palmarès, et rempiler à l’Atlético Madrid pour y marquer un peu plus l’histoire après avoir décroché le premier titre de sa carrière grâce à la victoire des Colchoneros en Ligue Europa.

Le choix est donc difficile mais un nouvel aspect pourrait faire pencher la balance en faveur du club madrilène: le salaire. Alors qu'Antoine Griezmann est actuellement rétribué à hauteur de 10 millions d’euros, un transfert au Barça lui assurerait des émoluments de quelque 15 millions par an. Ce qui en ferait certes le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif catalan, mais à des années lumières de Lionel Messi, qui émarge en effet à plus de 50 millions nets.

En restant à l’Atlético, le Français pourrait quelque peu s’en rapprocher. Car à en croire la Cadena Cope, après lui avoir proposé 17 millions d’euros cet hiver puis 20 millions ces dernières semaines, les Colchoneros auraient encore revu leur offre à la hausse et lui garantiraient désormais pas moins de 23 millions d’euros annuels. En Europe, outre Lionel Messi, seul Neymar, payé 38 millions d’euros au PSG, perçoit plus. Cristiano Ronaldo doit ainsi toujours se contenter de 20 millions au Real Madrid à son plus grand regret et Paul Pogba, le joueur le mieux payé de Premier League, touche 17 millions.