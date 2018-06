Griezmann, le coup de pression du Barça

On presse Antoine Griezmann de répondre: le FC Barcelone ou l’Atlético Madrid ? D'après le journal Sport ce dimanche, le club catalan veut savoir, et vite, pour préparer au mieux la prochaine saison. Avec ou sans "Grizi" ? Cela change tout de part et d’autre, et surtout du côté des vainqueurs de la Ligue Europa qui disposent d'une équipe de moindre qualité (tout est relatif).

Les Blaugranas ont fait de l’international tricolore leur priorité absolue du mercato estival à venir et misent tout sur lui. Ils devront trouver un plan B, se concentrer sur d’autres pistes, d’autres renforts, en cas de refus de l’attaquant des Colchoneros. Leur marché, la nouvelle mouture de leur projet, dépend pour beaucoup, voire uniquement, de lui.

Son cœur balance

C’est pourquoi les dirigeants du Barça lui demandent de se décider rapidement, même si l’opération ne se réalisera qu’au 1er juillet – si elle se réalise – quand la clause de Griezmann passera officiellement de 200 à 100 millions d’euros. Lui a dit qu’il se prononcerait avant le début de la Coupe du monde des Bleus pour y avoir l’esprit libre (le 16 juin contre l’Australie). Les prochains jours seront donc décisifs pour les champions d’Espagne. Ces derniers se montrent toujours optimistes, tout en ayant conscience que rien n’est encore joué.

Griezmann leur a donné sa parole ? Griezmann a davantage de chances de gagner des titres au Barça ? Oui, mais Griezmann reste jusqu’à preuve du contraire sous contrat avec l’Atlético (juin 2022), certes moins prestigieux mais qui pourrait lui offrir un salaire plus élevé, et ses partenaires ainsi que son entraîneur Diego Simeone tentent activement de le convaincre de continuer avec eux. Alors… Alors c’est dur de répondre !