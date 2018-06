Gourcuff, numéro 10 abandonné

Alors que le Stade Rennais retrouvera l’Europe la saison prochaine, avec une qualification directe en Ligue Europa, les dirigeants se séparent déjà d'un joueur de l'effectif. Le contrat de Yoann Gourcuff, qui arrive à échéance à la fin du mois de juin, n’a pas été renouvelé, comme l’annonce le club breton ce vendredi soir.

Le milieu offensif de 31 ans quitte donc son club formateur, qu’il avait retrouvé en novembre 2015, alors qu’il aurait visiblement aimé poursuivre l’aventure, comme l’indiquait Ouest-France il y a peu. En deux saisons et demie, l’international français n’a pas forcément retrouvé son niveau d’antan. C'est peu dire que l'échec qu'il a vécu à l'OL, tant sportivement que financièrement (il avait été recruté pour 26 millions d’euros en 2010), a ébranlé sa carrière.

Le problème du meneur de jeu, c’est évidemment ce physique trop défaillant et plus précisément ces mesures de précaution qui lui évitent certes des graves blessures mais qui ne lui permettent pas d’enchaîner les matches. Gourcuff a disputé seulement 13 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir cette saison, pour un but et une passe décisive. Un bilan bien maigre qui n'attirera pas beaucoup de clubs de premier rang.