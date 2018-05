Garcia a appelé Balotelli...

La recherche du "Grand Attaquant", saison 2. Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est en effet mis en quête d’un nouvel avant-centre de standing, Valère Germain et Kostas Mitroglou, recrutés l’été dernier, n’ayant que trop rarement donné satisfaction avec 18 buts toutes compétitions confondues pour l’un et 13 pour l’autre.

Plusieurs noms ont d’ores et déjà été évoqués mais la piste prioritaire des Marseillais a pour nom Mario Balotelli. Complètement relancé par ses deux saisons passées à Nice avec pas moins de 33 buts en 51 matches de Ligue 1, l’attaquant italien a en effet l’immense avantage, à défaut d’être libre, de pouvoir quitter l’OGCN pour une dizaine de millions d’euros. Une aubaine pour ses courtisans.

Ces derniers sont nombreux. Notamment de l’autre côté des Alpes, son agent, Mino Raiola, rêvant de le voir revenir par la grande porte en Serie A. Si le président de Naples a démenti vouloir rapatrier l’ancien Milanais, l’AS Rome serait sur les rangs et peut avancer sa participation à la prochaine Ligue des champions.

L’OM n’a donc pas la partie facile mais se démène pour convaincre le joueur de la Squadra Azzurra. A en croire le Corriere dello Sport, Rudi Garcia aurait ainsi récemment appelé le joueur niçois pour faire l’article de Marseille et lui exposer le projet olympien. Le finaliste de la dernière Ligue Europa peut également compter sur un soutien de poids, celui de son nouvel équipementier, Puma, par ailleurs sponsor personnel de «Super Mario» et qui pourrait proposer un bonus financier non négligeable au joueur italien en cas de signature à l'OM...