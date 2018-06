Fin du suspense pour Griezmann ?

Les Bleus sont en Russie. Au lendemain du dernier match de préparation pour la Coupe du monde face aux États-Unis conclu sur un pénible match nul (1-1), l’équipe de France a en effet décollé de Lyon pour rallier Istra et prendre ses quartiers dans son camp de base. A cinq jours de leur premier match, samedi, face à l’Australie, les hommes de Didier Deschamps sont désormais entièrement tournés vers leur Mondial. Enfin presque...

Car plusieurs joueurs tricolores n’ont toujours pas réglé la question de leur avenir en club comme espéré. C’est notamment le cas de Thomas Lemar qui espère quitter Monaco ou de Nabil Fekir qui pensait rejoindre Liverpool avant de voir son transfert capoter suite à la traditionnelle visite médicale. Et il en est de même pour Antoine Griezmann, toujours partagé entre l’idée de rester à l’Atlético Madrid et celle de rejoindre le FC Barcelone. De quoi donner lieu à moult rumeurs contradictoires dans la presse espagnole.

De passage sur le plateau de Téléfoot, le Mâconnais n’a d’ailleurs pas manqué d’égratigner les médias d’outre-Pyrénées. "Il faut laisser parler les médias. Il y a un mois ils disaient que j’allais partir, là ils disent que je reste. Ils ne savent pas non plus. Moi je ne dis rien", a-t-il ainsi lancé. Surtout, l’ancien joueur de la Real Sociedad a confirmé qu’il devrait faire connaître son choix d’ici la fin de la semaine et l’entrée en lice des Bleus en Russie. "Normalement, ce sera fixé avant la Coupe du monde. Elle commence samedi pour nous. Ça va donc sûrement être cette semaine. C’est mon souhait", a-t-il assuré. Plus que quelques jours à attendre...