Fekir privilégie les Bleus à son avenir

Les Gones vont-ils perdre leur capitaine au mercato estival ? Oui, affirmait Canal+ le week-end dernier, évoquant un accord déjà établi entre Lyon et Liverpool pour un transfert avoisinant les 60 millions d'euros. Non, à en croire le club dimanche, le président de l'OL lundi, le père de Nabil Fekir jeudi et maintenant le principal intéressé, ce vendredi.

"Je vous le garantis, pour l'instant, il n'y a rien, assure le gaucher dans une interview accordée au journal L'Equipe. Je ne dispose d'aucun accord pour partir en fin de saison. (...) Est-ce que j'ai toqué à la porte du président ? Non, et vous pouvez le lui demander." Le joueur de 24 ans, formé à Lyon, est sous contrat jusqu'en juin 2020 à l'OL. Deuxième de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, "Nabilon" préfère, officiellement, se concentrer sur d'autres objectifs avant de se préoccuper de son avenir.

Les Bleus sont notamment dans un coin de sa tête, à moins d'une semaine de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. "Je me suis fixé cet objectif et je veux aller en Russie. Ne pas y être, ce serait une très, très grosse déception. Mais je me dis qu'au moins, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire." Au sélectionneur d'en juger, "DD" disposant de multiples options offensives. Il y aura forcément des déçus...