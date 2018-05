Christian Eriksen semble revenir dans la course pour rejoindre le Barça. C'est tout du moins l'information publiée par le quotidien Sport ce mardi. Selon le média catalan, le recrutement de Griezmann n'a plus rien de certain et les dirigeants songent d'ores et déjà à un plan B. Et c'est donc là qu'intervient le milieu de terrain danois de Tottenham. Un joueur de très haut niveau pas toujours considéré à sa juste valeur mais dont les qualités entreraient pleinement dans le schéma de jeu du Barça.