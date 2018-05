Ces derniers jours, des rumeurs avaient fleuries en Angleterre et en Espagne concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé. Auteur d'une première saison assez mitigée au FC Barcelone, avec notamment quatre petits buts inscrits en Liga, la recrue tricolore à près de 150 millions d'euros bonus compris allait à coup sûr être poussée vers la sortie l'été prochain en écho à l'arrivée programmée d'Antoine Griezmann en provenance de l'Atlético de Madrid. Plusieurs rumeurs de prêt avaient été lancées, mais elles n'auraient aucun fondement, rapporte le quotidien Marca ce samedi.

En effet, la direction technique du Barça, Ernesto Valverde en tête, serait bel et bien décidée à conserver l'attaquant formé au Stade Rennais à l'horizon 2018-2019. En interne, personne ne lui tiendrait rigueur de ces premiers mois compliqués au sein d'un effectif qui a perdu Neymar. L'ancien feu-follet du Borussia Dortmund aurait d'ailleurs été victime d'une trop grande pression liée au départ du Brésilien pour le Paris Saint-Germain, car c'est lui qui était initialement appelé à faire oublier le numéro 11. Mais on ne remplace pas comme ça un prodige, surtout lorsqu'on ne dispute que sa troisième saison chez les professionnels et qu'on découvre déjà un troisième club... L'idée est donc de faire confiance à Ousmane Dembélé la saison prochaine, et d'encadrer du mieux possible son éclosion.

Le Barça préfère cette option à un prêt qui lui ferait perdre provisoirement la mainmise sur un joueur qui reste un gros investissement. Et les Blaugranas voient en l'arrivée d'Antoine Griezmann une excellente nouvelle pour son cadet tricolore, car la pression sera ensuite focalisée sur l'actuel Colchonero, Philippe Coutinho, Lionel Messi et Luis Suarez. Celui qui soufflera prochainement 22 bougies suscitera donc moins d'attentes, mais avec ces quatre coéquipiers de luxe, disposera aussi de moins d'opportunités de se mettre en valeur...