Et si Giroud rejoignait Griezmann ?

Six mois seulement après son arrivée, Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea dès cet été. L'ancien attaquant de Chelsea avait été recruté par Antonio Conte en janvier dernier, mais le technicien italien n'est plus l'entraîneur des Blues. Il a été tout récemment remplacé par un compatriote, Maurizio Sarri, qui souhaiterait bâtir son attaque autour de Gonzalo Higuain, l'attaquant de la Juventus.

Le recrutement de "Pipita", ainsi que le retour de prêt de Michy Batshuayi, pourrait ainsi pousser Giroud vers la sortie même si l'avenir de l'autre avant-centre des Londoniens, Alvaro Morata, est lui aussi incertain. Selon Gianluca di Marzio, le journaliste mercato de Sky Italia, l'attaquant français est dans le viseur de l'Atlético de Madrid, qui serait déjà entré en discussion avec Chelsea. Les Colchoneros auraient proposé un prêt payant avec option d'achat, mais Chelsea souhaiterait rendre cette dernière obligatoire.

A bientôt 32 ans, Giroud, même s'il se sent bien à Londres et en Premier League, pourrait être tenté par ce challenge en Liga. Il aurait ainsi l'opportunité de retrouver la Ligue des champions, que Chelsea ne disputera pas cette année, et bien sûr Antoine Griezmann, son compère d'attaque en équipe de France, qui a décidé de rester à l'Atlético de Madrid. Sous les ordres de Diego Simeone, Giroud serait vraisemblablement le remplaçant ou le concurrent de Diego Costa. Le départ de Fernando Torres et celui évoqué de Kevin Gameiro vers Valence vont obliger l'Atlético à recruter un autre attaquant. Il pourrait donc encore être français.