Dijon : C'est officiel pour Gourcuff !

La fin d'un petit feuilleton en Ligue 1. L'ancien international Yoann Gourcuff (32 ans), en fin de contrat avec Rennes, s'est engagé pour une saison avec le DFCO, a annoncé le club bourguignon ce vendredi soir. Alors que le nom du milieu de terrain revenait souvent ces dernières semaines à Toulouse et Montpellier, Gourcuff quitte donc la Bretagne et le club de ses débuts pour intégrer l'effectif du dernier 11e de Ligue 1. "Je suis très heureux d’accueillir Yoann à Dijon. Il va amener son expérience du haut niveau à notre groupe, s'est réjouit sur le site du club Olivier Delcourt, le président du DFCO. Il a des qualités footballistiques unanimement reconnues dans le foot français. Il saura, je n’en doute pas, mettre tout son talent au service de l’équipe."

Priorité de Dall'Oglio

Passé par l'AC Milan, Bordeaux, Lyon, et donc le Stade rennais lors de trois dernières saisons mitigées - 53 matches pour 7 buts -, Gourcuff était la priorité du technicien bourguignon Olivier Dall’Oglio pour donner une touche plus technique à son milieu de terrain. "Techniquement, c’est l’un des joueurs qui fait partie du top 10 français, abonde Sébastien Larcier, responsable du recrutement dijonnais. C’est quelqu’un qui a une très grande intelligence de déplacement et qui fait preuve d’un grand sens tactique. Il fait excellemment briller ses partenaires par sa qualité de passe et sa vision du jeu. Il est profondément attaché aux valeurs du collectif, ce qui colle parfaitement à notre philosophie."

Ne reste plus qu'à espérer que les blessures laissent tranquille l'ancien international français, pas épargné durant sa carrière.