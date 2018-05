Conte, Sarri, Wenger… Ils vont enflammer le mercato

Heynckes quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, après un retour fracassant en octobre dernier. Dans son sillage, d’autres entraîneurs pourraient enflammer le mercato cet été. Petit tour d’horizon des différents championnats.

Ligue 1 : Emery quitte le PSG, Jardim et Favre dans son sillage ?



Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, Unai Emery quittera le club cet été, arrivé au bout de son contrat. Pour le remplacer, le nom de Thomas Tuchel est évoqué avec insistance. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund pourrait ainsi prendre la piste du technicien espagnol, annoncé dans le viseur du Napoli ou de la Real Sociedad. Le Zénith Saint-Pétersbourg serait également intéressé, dans l’optique de remplacer Roberto Mancini, prêt à prendre en main le destin de la sélection italienne.

🇫🇷⚽️ #Ligue1Conforama

🎙 Unai Emery annonce son départ du PSG pic.twitter.com/NDFDZVbasE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 27, 2018



En France, Lucien Favre pourrait également plier bagage. Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2019, le Suisse serait dans les petits papiers du Borussia Dortmund et d’Arsenal. Interrogé début avril par beIN SPORTS, le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, a toutefois refroidi les ardeurs de ses courtisans : « L’’année dernière, Lucien Favre, tout le monde le donnait partant et il est resté. Moi je dirais que cette année, ce n’est pas dit du tout qu’il parte ailleurs, on verra […] Le coach a encore une année de contrat, je pense que ce serait bien si on faisait encore une année ou plus. »

Autre incertitude en Ligue 1 Conforama, l’avenir de Leonardo Jardim. Malgré un contrat avec l’AS Monaco qui court jusqu’en 2020, le Portugais pourrait quitter le Rocher cet été. Selon France Football, le technicien plairait énormément aux dirigeants d’Arsenal, notamment pour sa propension à mettre en valeur les jeunes pépites.

Serie A : Sarri au centre de toutes les attentions



En Serie A, peu de changements devraient affecter les gros clubs cet été. Di Francesco, Inzaghi et Gattuso devraient respectivement continuer avec la Roma, la Lazio et Milan, en vertu de leur bon travail. Quelques rumeurs circulaient autour d’un possible départ d’Allegri de la Juventus, mais le technicien italien a tenu à mettre les points sur les i en conférence de presse : « J’ai pris ma décision quand j’ai prolongé mon contrat l’année dernière, quand j’ai décidé de me lier à ce club pour trois nouvelles années. » Pour Spalletti, à l’Inter Milan, la donne est un peu plus opaque. En cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le technicien pourrait être remercié selon le Corriere della Sera.



La vraie interrogation concerne le futur de Maurizio Sarri, l’entraîneur du Napoli. Malgré un contrat jusqu’en 2020, le Partenopei dispose d’une clause libératoire à huit millions d’euros, une aubaine pour les clubs intéressés. D’après Il Mattino, un journal local, Sarri décidera de son futur d’ici à la fin du mois. En cas de départ, il pourrait rejoindre Chelsea, Arsenal, Monaco ou le Zénith Saint-Pétersbourg, tous intéressés par sa faculté à proposer du beau jeu. Le Napoli aurait ainsi pris les devants et anticiperait un éventuel départ de son coach. Pour le remplacer, plusieurs noms constitueraient déjà une short-list : Paulo Fonseca (Shakhtar), Unai Emery (PSG), Marco Giampaolo (Sampdoria) et Rafael Benitez (Newcastle).

Premier League : Conte et Puel sur le départ ?



En Angleterre, Arsène Wenger a pris les devants en annonçant la fin de son parcours à Arsenal après 22 années de bons et loyaux services. Le Français pourrait continuer à entraîner, comme il l’a confié à Sky Sports : « Je suis un peu perturbé en ce moment et j'ai décidé de prendre un peu de recul pendant quatre ou cinq semaines avant de prendre une décision. J'ai besoin de partir pour mettre en perspective ma situation et l'analyser de la façon la plus objective possible même si ce n'est pas facile. » Pour le remplacer, Arsenal songerait à Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Mikel Arteta (adjoint de Guardiola à Manchester City), Julian Nagelsmann (Hoffenheim) ou Domenico Tedesco (Schalke 04) selon le Daily Telegraph.

🔴 Arsène Wenger quitte Arsenal après 2⃣2⃣ ans

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Charity Shield

🏆🏆🏆 Premier League pic.twitter.com/gS5qfe2UgJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 20, 2018



A Chelsea, l’ère Antonio Conte semble révolue. Régulièrement annoncé partant en raison de ses rapports tendus avec ses dirigeants, l’Italien pourrait prendre la poudre d’escampette cet été. Mais la somme à payer par l’état-major des Blues (20 millions d’euros), pourrait freiner son départ. Les noms de Julian Nagelsmann et Laurent Blanc sont toutefois évoqués pour prendre sa succession en cas de départ.

Arrivé à Leicester en cours de saison avec l’objectif de maintenir le club en Premier League, Claude Puel a parfaitement rempli sa mission. Les Foxes pointent désormais à une honorable neuvième place. Mais les derniers résultats assez contrastés de son équipe pourraient avoir raison du Français. Selon le Daily Telegraph, le Français pourrait rapidement être limogé.

Liga : Zidane et Valverde dans la continuité



Peu de changements se profilent en Espagne chez les cadors. Invaincu en Liga avec le FC Barcelone, Ernesto Valverde devrait continuer son travail en Catalogne, malgré quelques critiques acerbes après l’élimination en Ligue des Champions par l’AS Roma. Du côté du Real Madrid, Zinédine Zidane devrait également continuer, en vertu d’un parcours pour le moment exemplaire en Ligue des Champions. Régulièrement annoncé partant, Diego Simeone devrait poursuivre son aventure avec l’Atlético Madrid, comme expliqué en conférence de presse : « Non, je n'ai pas discuté avec Arsenal, en aucun cas. Je suis très heureux à l'Atlético Madrid aujourd'hui. »

🇪🇸 #LaLiga

🎙 Simeone : "Tout faire pour influencer la décision de Griezmann" pic.twitter.com/XXHdN7fDwU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2018



Autre incertitude du côté des grands d’Espagne, l’identité du futur entraîneur de Séville. Après avoir limogé Vincenzo Montella, le club andalou a appelé Joaquín Caparrós, un ancien de la maison à la rescousse. Il tentera d’accrocher l’Europe avant de passer la main à un autre technicien cet été.

Bundesliga : Le pouvoir à la jeunesse



Le Bayern Munich n’a pas tardé à annoncer le successeur de Jupp Heynckes. L’ancien de la maison et actuel entraîneur de Francfort, Niko Kovač, prendra sa succession. Une situation claire du côté du champion en titre, qui contraste avec celle du Borussia Dortmund. Arrivé chez le BvB en décembre, Peter Stöger n’y fera pas de vieux os. Selon Bild, aucune prolongation ne lui sera offerte, et il quittera le club dans les prochaines semaines. Si Lucien Favre est annoncé pour le remplacer, le nom de Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur d'Hoffenheim, circule également.