Chelsea va gâter Kanté

Les grands clubs qui rêvaient de le recruter vont devoir se faire une raison: les chances de voir N’Golo Kanté quitter Chelsea dans les années à venir vont se réduire. Selon The Telegraph, le milieu de terrain français, lié aux Blues jusqu’en 2021, devrait effectivement prolonger son contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Avec à la clé une nette augmentation de salaire, plutôt méritée vu les performances d’un joueur que le club londonien a débauché à Leicester City pour 35,8 millions d’euros en 2016.

Arrivé sur la pointe des pieds du côté de Stamford Bridge, alors qu’il venait pourtant de remporter le titre de champion avec les Foxes, l’international tricolore (27 ans) s’est vite imposé comme le patron de l’entrejeu du CFC, devenant l’une des références mondiales à son poste. A nouveau vainqueur de la Premier League en 2017, de la FA Cup et de la Coupe du monde en 2018, l’ancien Caennais va se voir récompensé par ses dirigeants, qui auraient ainsi prévu de lui verser un salaire de 300.000 livres sterling par semaine.

Ses émoluments devraient donc doubler et passer de 8,7 à 17,5 millions d’euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de Chelsea devant Eden Hazard, qui touche actuellement près de 12 millions d’euros par an. Les documents seraient entre les mains des avocats du champion du monde et l’officialisation de cet accord serait imminente. Contrairement à il y a deux ans, lors de son transfert, les Blues n’ont cette fois sans doute pas prévu de lui proposer un montage financier via un paradis fiscal…