Cesc Fabregas, qui n'a joué que trois matches de Premier League cette saison et n’entre donc plus dans les plans de Maurizio Sarri à Chelsea, pourrait changer d’air cet hiver. Et l’AC Milan serait en pole pour l’accueillir. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants rossoneri seraient confiants sur leurs chances de recruter en janvier le milieu de terrain espagnol, qui sera libre en fin de saison. Le milieu de terrain de 31 ans évolue chez les Blues depuis 2014.