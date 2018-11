Chelsea-Giroud: "Pas question de partir"

Présent sur le plateau de Telefoot ce dimanche, Olivier Giroud a notamment évoqué sa situation en club et son statut de remplaçant avec Chelsea ces dernières semaines. Pour l'heure, l'ancien Montpelliérain n'a aucunement l'intention de partir. "Sarri a installé une concurrence saine et juste avec Alvaro Morata. Il a été bon et il a marqué. Je relativise beaucoup aujourd'hui, depuis le titre de champion du monde. Je suis en paix et heureux. Je n'ai plus besoin de me mettre de pression. Je suis dans un grand club et je ne vais rien lâcher pour me faire ma place. Aujourd'hui, il n'est pas question de partir. Ne comptez pas sur moi pour baisser les bras", a expliqué le champion du monde.