Antonio Conte va vivre son dernier match à la tête de Chelsea lors de la finale de la Cup face à Manchester United ce samedi à 18h15. L'entraîneur italien sera resté deux saisons et le club cherche activement son successeur. Luis Enrique a été le favori mais, selon le Mundo Deportivo, son attitude jugée "arrogante" et ses exigences très importantes pour prendre en main l'équipe des Blues a manifestement convaincu les dirigeants de ne pas aller plus loin dans les négociations.