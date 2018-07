Chelsea: Conte aurait été licencié

Antonio Conte aura donc tenu deux saisons sur le banc de Chelsea. Avant que le technicien italien ne soit, selon plusieurs sources concordantes, que citent ce jeudi les médias anglais (Telegraph, London Evening Standard) et italien (Sky Italia), licencié par le club londonien. La présence à la reprise de l’entraînement d’un Conte, capable de mener les Blues au titre en Premier League dès sa première saison et de décrocher encore une Coupe d’Angleterre il y a quelques semaines, n’avait trompé personne. Le Transalpin devrait quitter Stamford Bridge plus riche de 8 à 10 M€ supplémentaires au titre de ses indemnités. Maurizio Sarri, ex-entraîneur du Napoli, fait figure de favori pour lui succéder.