Chelsea, Blanc prépare son staff

Une belle page à écrire du côté de Chelsea. Après deux saisons sans entraîner, Laurent Blanc commençait à trouver le temps long. Mais son choix de ne viser que des clubs de premiers rangs a fini par s’avérer payante. Bien entendu, cela nécessite une confirmation officielle via la signature de son contrat mais d’après la presse anglaise, c’est en très, très bonne voie.

Plus que Luis Enrique ou encore Maurizio Sarri (le club refuse de payer 8 millions à Naples et son caractère pourrait poser problème), c’est bien vers le Français que penche Marina Granovskaia, bras droit de Roman Abramovich et incontournable maillon de la chaîne pour toute décision concernant Chelsea.

Mais le premier travail pour Laurent Blanc sera de constituer un staff sans Jean-Louis Gasset passé aux manettes de Saint-Etienne en tant qu’entraîneur principal avec une réelle efficacité et que les Verts ont décidé de prolonger. Or, selon Le Parisien, pour l’accompagner, il pense surtout à Franck Passi, ancien technicien de l’Olympique de Marseille avec lequel il s’est formé à Montpellier, du centre de formation à l’équipe première, et dont il est resté très proche. Une relation de confiance primordiale avant un défi de cette nature.