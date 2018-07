Caleta-Car (OM) : "Un honneur de travailler avec Rami"

Le nouveau défenseur central de l'Olympique de Marseille Duje Caleta-Car (21 ans), acheté pour cinq ans et contre 19 millions d'euros au RB Salzbourg, a donné sa première conférence de presse ce vendredi midi. L'international croate, "très heureux de faire partie de cette équipe", n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pense du club olympien. "C'est sûr que l'OM est un grand club, le stade et les supporters m'ont aidé à choisir cette destination, a-t-il confié. Il y a eu de nombreux facteurs qui ont fait pencher la balance pour l'OM, ils en ont fait partie. J'ai beaucoup échangé avec Rudi Garcia. Avec Andoni Zubizarreta, ils ont beaucoup fait pour que je vienne à l'OM, j'espère leur rendre cette confiance, cette assurance."

Interrogé sur sa future association en défense centrale avec Adil Rami (32 ans), celui qui a passé quatre saisons en Autriche, remportant quatre championnats et trois coupes nationales, a confirmer toute l'admiration qu'il porte au récent champion du Monde avec l'équipe de France. "Tout le monde connaît son jeu et sa puissance, je suis persuadé qu'il sera un bon conseiller, sur et en dehors du terrain. C'est un honneur de travailler avec lui." Ne reste plus qu'à prouver que cette nouvelle charnière, alliant expérience et jeunesse, fonctionne bien sur le terrain.