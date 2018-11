Bolt ne débutera pas sa carrière en Australie

Coup de frein pour la carrière de footballeur d'Usain Bolt. Le plus grand sprinteur de l'histoire ne signera pas son premier contrat de footballeur professionnel avec les Central Coast Mariners, le club de première division australienne où il aura tout de même passé huit semaines à l'essai, et notamment inscrit un doublé en amical. Alors que l'entraîneur n'a pas affiché un enthousiasme débordant à l'idée de conserver l'attaquant jamaïcain dans son effectif, c'est officiellement pour des raisons financières que l'affaire n'a pas pu se conclure.

