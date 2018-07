Blanc: "Les pistes que j’avais ne se sont pas concrétisées"

Joint par Le Parisien en marge du Mondial 2018, Laurent Blanc s’est félicité du parcours des Bleus en Russie, en prenant bien soin de ne surtout pas tirer la couverture à lui. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France compare tout de même cette sélection tricolore à celle qui en 1998 a triomphé au faîte du monde.

"L’équipe de France est menée par deux joueurs au potentiel énorme. On a parlé d’un, Mbappé. Griezmann est aussi très bon. Pogba peut l’être et ils sont entourés de bons joueurs. Ils sont comme nous en 1998, si on veut faire une analogie. Il y avait de très bons joueurs et un phénomène au milieu de nous", estime "Le Président" en référence à Zinedine Zidane.

Pour ce qui est de son cheminement personnel en revanche, le technicien cévenol un temps annoncé tout proche de Chelsea avoue être au point mort. "J’espère (diriger bientôt une nouvelle équipe) mais pas à la reprise, car les pistes que j’avais ne se sont pas concrétisées, souffle-t-il. Je suis disponible. Mais ce n’est pas si facile que ça…"