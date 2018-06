Bas Dost, 6e joueur à quitter le Sporting Portugal

Le Sporting Portugal connaît une intersaison mouvementée. Après la perte de la 2e place face au Benfica lors de la dernière journée du championnat, la suspension par le président Bruno de Carvalho de 18 joueurs, l’agression d’une partie de l’effectif par un groupe de supporteurs, le Sporting est en train de perdre de nombreux joueurs.

Après William Carvalho, Bruno Fernandes et Gelson Martins, c’est au tour de l’attaquant Bas Dost de résilier son contrat avec le club, comme l’annonçait le quotidien A Bola sur son site lundi soir. Ces ruptures de contrat s’ajoutent à celles de Rui Patricio, gardien de but et capitaine, ainsi que Daniel Podence, qui ne souhaitent pas poursuivre dans un club en crise.

Ces nouvelles arrivées sur le marché des transferts attisent l’intérêt de nombreux clubs. Ainsi, Gelson Martins intéresserait le Real Madrid, l’Atlético serait tenté par le profil de William Carvalho alors que le FC Séville voudrait recruter Bas Dost, selon AS.

Le voisin du Benfica serait aussi sur l’affaire pour récupérer quelques joueurs quittant un Sporting Portugal en plein naufrage.