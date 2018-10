Barça : Coutinho vaut 40 fois plus !

Philippe Coutinho a beaucoup progressé depuis son arrivée en Europe du côté de l'Inter Milan en 2008. Un club qui avait déboursé 4 millions d'euros pour l'enrôler mais qui n'a pas vraiment cru en lui ou qui ne lui a tout simplement pas donné le temps (une habitude en football). Un prêt probant à l'Espanyol et puis plus rien ou presque jusqu'à un départ pour Liverpool moyennant 13 millions d'euros. "La vente de Coutinho, c'est un des grands reproches que je me fais au sujet de son passage en tant que directeur sportif de l'Inter", avoue Piero Ausilio pour AS.

La suite est connue, il a éclaté au grand jour avec les Reds avant que le Barça ne le recrute pour 160 millions d'euros, variables inclus.