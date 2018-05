Aulas: "Pas de contact avec Liverpool pour Fekir"

Nabil Fekir à Liverpool, ce n'est pas encore fait. Dimanche, Canal+ assurait pourtant que le capitaine de l'OL avait trouvé un accord avec son club formateur pour partir en fin de saison, et la chaîne cryptée ajoutait que c'était Liverpool qui tenait la corde dans ce dossier pour le moment.

Une affirmation balayée avec fermeté par Jean-Michel Aulas. "Ces informations n’ont pas lieu d’être, a assuré le président de l'OL au Progrès. Je ne sais pas d’où elles sortent. Si on avait dû négocier et signer pour Nabil avec un club, je serais le premier averti. Il n’y pas de contact, je suis un peu étonné de cette nouvelle. Il n’y pas d’accord dans le contrat qui prévoit un départ. Quand il a signé j’avais dit que le jour où Nabil souhaiterait s’en aller, il pourrait venir me voir. Et alors, on trouverait un accord. Ça peut être cette année, mais si on a le bonheur de jouer la Ligue des champions, l’année prochaine, dans deux ans."

Nous verrons en fin de saison Nabil Fekir

Le joueur, lui, a botté en touche. Sans totalement démentir, toutefois. "Il n’y a rien pour l’instant, a réagi Fekir. Il reste deux matches de championnat que l’on prépare au mieux et on se concentre sur ça. Nous verrons en fin de saison. Même pour Liverpool, pour l’instant, il n’y a rien. On verra."

Enfin, dernier acte dans le démenti, venu d'Angleterre et de Jürgen Klopp, interrogé sur le sujet juste après la défaite de Liverpool à Chelsea (1-0) dimanche après-midi. "On aurait trouvé un accord pendant le match ? Ça me surprendrait", a réagi en plaisantant le manager allemand, qui a rappelé qu'il ne commentait jamais les rumeurs de transfert. Le feuilleton est pourtant loin d'être terminé, à n'en pas douter.