C'est une très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne ! Mathieu Debuchy, le latéral droit des Verts arrivé en janvier dernier, va rester au club. L'ASSE a officialisé l'information via twitter avec un "se queda" (il reste) et un montage où l'on voit la photo de Piqué et Neymar remplacée par celle de Debuchy et Perrin. Souhaitons tout de même aux Stéphanois qu'il reste vraiment contrairement à Neymar qui avait quitté le Barça quelques semaines après le tweet de Piqué...