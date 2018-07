Après Ronaldo, Marcelo ?

Cristiano Ronaldo préparerait-il un mauvais coup ? C’est à craindre pour le Real Madrid à en croire la télévision italienne. D’après Sport Mediaset, le quintuple Ballon d’Or tenterait en effet de débaucher Marcelo pour le faire venir à son tour à la Juventus Turin.

Le Portugais en aurait fait la demande à ses nouveaux dirigeants et compterait sur son amitié avec l’international brésilien pour le convaincre de le suivre dans le Piémont. Après avoir attiré Emre Can, Joao Cancelo et donc Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame n’aurait évidemment rien contre faire venir celui que beaucoup considèrent comme le meilleur latéral gauche du monde mais à une condition : vendre à bon prix l’actuel titulaire du poste, Alex Sandro, courtisé par Manchester United et le PSG.

Car la principale difficulté pour les dirigeants turinois sera évidemment de convaincre le Real Madrid de laisser partir son défenseur vedette. Le club merengue a certes recruté Theo Hernandez l’été dernier pour préparer l’avenir mais le jeune Tricolore n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui. Un départ de Marcelo apparaît donc hautement improbable. A moins de s’acquitter des 200 millions d’euros de sa clause libératoire...