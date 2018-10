14 noms pour renouveler le Barça

Crédité d’un bon début de saison (quatre victoires de rang pour débuter le championnat), le FC Barcelone a calé en route, lesté depuis par une série de trois matches nuls et un revers et désormais éclipsé en tête de la Liga par le FC Séville. Certes le rival merengue n’est pas au mieux non plus mais ce départ poussif n’est pas sans effet sur la cellule de recrutement catalane, plus que jamais active ces dernières semaines.

Si ce n’est cet hiver, le Barça ainsi devrait attaquer fort lors de la prochaine intersaison. Avec à ce jour 14 cibles identifiées, si l’on en croit le quotidien sportif As. L’objectif: renouveler en profondeur un effectif vieillissant. Avec du sang neuf, donc. En cela l’expérimenté latéral brésilien de l’Atlético de Madrid, Filipe Luis, 33 printemps, fait-il exception dans la short-list prétendument dressée par la maison blaugrana.

La moyenne d’âge des recrues visées avoisine plutôt les 25 ans selon As, qui cite pêle-mêle les noms de Koen Casteels (Wolfsburg), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven), Milan Skrinia (Inter), Kalidou Koulibaly (Naples), Nicolas Tagliafico (Ajax), Matthijs de Ligt (Ajax), Frenkie De Jong (Ajax) et Krzysztof Piatek (Genoa). L’international tricolore Espoirs du RB Leipzig Dayot Upamecano serait également sur les tablettes du Barça, comme Paul Pogba, suivi de longue date par le club catalan. On retrouve par ailleurs Adrien Rabiot parmi les renforts envisagés du côté de Barcelone, et deux autres joueurs de L1: le défenseur lyonnais Ferland Mendy et l’attaquant du Losc Nicolas Pépé. Pas les moins prometteurs en effet.