On cherchait le match de trop. On se disait surtout qu’il n’y en aurait pas, que Montpellier saurait tenir jusqu’au bout pour chiper le titre de champion de France au PSG. Mais ce déplacement à Saint-Raphaël, qu’on imaginait fatigué par sa finale de Coupe EHF ce week-end, a finalement été fatal au MHB (26-25). Rien n’est encore fait, mais Paris n’a plus qu’à battre Chambéry chez lui, en fin de semaine prochaine, pour s’assurer une quatrième couronne nationale consécutive. C’est une désillusion majuscule pour Montpellier, en tête quasiment toute la saison.

Saint-Raphaël a commencé pleine bourre, menant 3-0 (7e) puis 6-4 (12e) avec un Raphaël Caucheteux bien réveillé, mais les Héraultais ont petit à petit réussi à revenir. Et assez vite, avec ce but de Melvyn Richardson (6-7, 17e). La différence s’est faite sur la gnac des locaux, qui ont réussi à ne jamais prendre quatre buts de retard. A revenir à un but à une seconde de la mi-temps, aussi (12-13). Et quand le MHB prend trois buts d’avance en début de deuxième période (14-17), il fallait une sacrée détermination pour ne pas lâcher.

Gérard: "On ne sera jamais champions, c'est impossible"

Car Saint-Raphaël, en championnat, n’a plus rien à jouer si ce n’est de consolider sa quatrième place. Mais Montpellier n’a pas réussi à tuer le match, son match, ce match qui valait tant. Ces buts coup sur coup d’Abily (24-23, 58e), Sorriento (25-24, 59e) et encore Aurélien Abily (26-25, 59e), auteur du coup de grâce, ont abattu les hommes de Patrice Canayer. De quoi fâcher tout rouge le gardien Vincent Gérard (13 arrêts) qui a dégoupillé, très à chaud, sur l’arbitrage global de la saison (sur beIN SPORTS).

"C’est un match de merde. Comment voulez-vous qu’on soit champions ? On ne le sera jamais, c'est impossible. On joue mieux que tout le monde. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, arrêter de croire que des gars de 50 ans peuvent juger des mecs de 100kg qui courent le 100m en 11 secondes. Le lendemain de la victoire du PSG à Saint-Raphaël, on entend que les arbitres n’ont pas voulu tuer le championnat trop tôt… Je lance un appel aux instances: bougez-vous ! On travaille comme des ânes, il faut que tout le monde y mette un peu de sérieux." Il y a peut-être du vrai dans tout ça, beaucoup de maladresse en revanche sur l’analyse de cette défaite. Mais la certitude, c’est qu’à quatre jours du Final Four de Ligue des champions, celle-ci fait mal. Très, très mal.