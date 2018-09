Trois matches, trois victoires: le PSG poursuit son sans-faute en Lidl Starligue. Les champions de France du titre n’ont pas laissé le moindre espoir à Saint-Raphaël, jeudi soir à Coubertin. Et si le score final est assez serré (32-29), c’est avant tout parce que les Parisiens, largement dominateurs, ont relâché leurs efforts dans les cinq dernières minutes, quand le scénario était écrit.

"On a fait un très gros match, a confirmé sur l'antenne de beIN SPORTS un Nedim Remili auteur de 6 buts. On n'a pas baissé le rythme au retour des vestiaires. On a été correct, on n'a pas perdu beaucoup de ballons, donc c'est un match intéressant." Intéressant car il permet au club de la capitale de rester dans le bon wagon des quatre autres équipes toujours invaincues.

A l’instar de Montpellier et Nîmes, Chambéry et Nantes ont eux aussi enchaîné, respectivement face à Dunkerque (25-23) et Ivry (32-24). Seul bémol pour le PSG, cette fin de partie bâclée. "C'est dommage de gagner de trois buts, a regretté Thierry Omeyer, qui a réussi 11 arrêts. On a vraiment fait une bonne prestation mais il faut être capable de jouer jusqu'au bout, même avec les rotations."