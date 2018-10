Gros coup dur pour le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Nikola Karabatic va rester à l'infirmerie pendant plusieurs mois, de 4 à 6 selon les estimations. L'ancien Montpelliérain manquera ainsi une bonne partie de la saison avec son club, et surtout le championnat du monde, en Allemagne et au Danemark (11-27 janvier 2019), avec les Bleus.

Karabatic s'est fait opérer de ce pied gauche qui le faisait souffrir depuis pratiquement deux ans. "Avec du repos, des traitements anti-inflammatoires et des infiltrations, j’ai réussi à tenir mais les douleurs sont vives et intenses. J’ai joué en boitant. Cela devenait dangereux et c’était tellement douloureux que je ne prenais plus de plaisir sur le terrain", explique-t-il dans un communiqué de l'équipe de France. Karabatic souffre d'un hallux valgus, une déviation vers l'extérieur du gros orteil.

"J'aurais peut-être dû mettre un terme à ma carrière..."

En accord avec son club et avec sa sélection, Karabatic s'est donc résolu à passer sur le billard. "En poursuivant sur cette voie, je n’avais aucune chance de pouvoir disputer le Mondial, poursuit-il, sur le site du PSG. Pire, si j’avais continué à jouer, j’aurais très bien pu aggraver ma blessure et peut-être dû mettre un terme à ma carrière. Je suis très triste de rater tout ça, de ne pas pouvoir être aux côtés de mes amis et coéquipiers en janvier prochain. Mais je n’aurais pas été en état de jouer, j’aurai été un poids pour l’équipe."

C'est la première fois depuis 2003 que Karabatic, élu à trois reprises meilleur joueur du monde, manquera une grande compétition internationale avec les Bleus. "Nikola a toujours été un élément majeur de l’équipe de France, confie le sélectionneur Didier Dinart. Il faudra composer sans lui et aborder le Mondial différemment. L’équipe de France conservera une obligation de résultat d’autant que terminer parmi les sept premiers du Mondial 2019 sera déterminant pour disputer la qualification aux J.O. de Tokyo 2020." Car Karabatic, qui aura 36 ans en 2020, rêve d'un troisième titre olympique avec les Bleus.