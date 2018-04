PSG: Narcisse annonce la fin de sa carrière

"Ça fait déjà un petit moment que j’y réfléchis. En début de saison, après une bonne préparation, j’avais encore l’envie et la santé pour jouer une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain Handball. Mais petit à petit, j’ai connu quelques pépins physiques et j’ai aussi beaucoup échangé avec le club autour de mon avenir, d’une possible reconversion et des futures évolutions que Paris allait connaître. Après avoir pesé le pour et le contre et ces discussions, cette décision a semblé plutôt logique dans mon esprit", a-t-l expliqué non sans une certaine émotion.

Narcisse compte rester au PSG à l'avenir dans un rôle qui reste encore à définir.