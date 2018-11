PSG: Abalo prolonge d’un an

Le Paris Saint-Germain Handball a annoncé vendredi la prolongation de contrat de Luc Abalo. L’ailier droit international français (34 ans), arrivé au club en 2012, s’est engagé pour une saison supplémentaire et sera donc parisien jusqu’en 2020.

"Mon histoire avec le PSG Handball se prolonge et j’en suis ravi, déclare-t-il dans un communiqué. Je me sens bien au sein de cette équipe et dans cette ville. Je pense que nous avons encore de belles pages à écrire tous ensemble dans les mois et les années à venir."