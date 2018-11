Nantes: Lazarov prolonge deux ans

Lazarov va rester ! C'est une excellente nouvelle pour le H tant le Macédonien semble en grande forme en ce début de saison. Arrivé en provenance de Barcelone en 2017, l'arrière droit a décidé de prolonger pour deux saisons supplémentaires et sera donc engagé avec le club nantais jusqu'en 2021. "Le club grandit un peu plus chaque saison, et je suis sûr que, tous ensemble, nous allons encore faire mieux dans les années à venir", a déclaré le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions.