Nantes a pris sa revanche

"J’espère que ce sera un déclic ce soir." Tout sourire, Arnaud Siffert, au micro de beIN SPORTS, savoure. Car le portier nantais, auteur de 13 arrêts (à 45%), a été l’un des grands bonhommes de la victoire du "H" face à Montpellier jeudi soir en clôture de la 4e journée de Lidl Starligue (31-28), dans un remake tendu de la dernière finale de la Ligue des champions.

Revanchards, les hommes de Thierry Anti ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues face au MHB et profitent pleinement du faux pas du PSG la veille, à Nîmes (28-28), pour rejoindre Chambéry en tête du classement. "On avait ciblé ce match-là, on voulait marquer le coup", a également confié celui qui a même été qualifié de "meilleur gardien du monde" par l’Héraultais Valentin Porte.

Avant son entrée en jeu, ce sont les visiteurs qui avaient pris le meilleur départ dans ce choc, et qui menaient 17-16 à la pause. Mais leurs hôtes, emmenés par Nicolas Claire (9 buts à 75% de réussite), ont progressivement réussis à se détacher (27-24, 51e). "Nico a remis de l’ordre de la maison et on a serré le jeu", appréciait Siffert, qui a maintenant le regard tourné vers la Ligue des champions, où Nantais et Montpelliérains ont un commun un départ pour le moins poussif (deux défaites).