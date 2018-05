Montpellier ne flanche pas

Montpellier a conservé la tête de la Lidl Star Ligue, mercredi, à la faveur (33-27) d'un succès à domicile contre Cesson-Rennes pour le compte de la 22e journée de championnat. Menés d'un but à la pause, les Héraultais ont accéléré par la suite, avec 5 buts de Melvyn Richardson et un trio à 4 buts (Causse, Truchanovicius et Porte) pour emporter la décision. En attendant le résultat du Paris Saint-Germain, qui accueille Toulouse, le MHB conforte sa première place avec quatre points d'avance.

Dans le même temps, Tremblay et Saran, à la lutte pour le maintien, se sont tous les deux imposés, respectivement à Ivry (24-29) et à domicile contre Massy (32-27), la lanterne rouge. Tremblay conserve trois points d'avance sur l'équipe du Loiret. On notera aussi le succès sur le fil (30-29) d'Aix, nouveau 4e, sur le terrain de Chambéry.