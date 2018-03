Montpellier craque face à Aix-en-Provence !

La Lidl Star Ligue, le championnat de France de handball, est totalement relancé à l'occasion de la 19e journée avec la défaite surprise du leader montpelliérain.

Devant son public de Bougnol, le MHB s'incline (22-23, mi-temps : 12-11) ce mercredi face à l'équipe en forme de ce début d'année, Aix-en-Provence, qui prend sa revanche du match aller (28-32). Les joueurs de Jérôme Fernandez, qui restaient sur un nul miraculeux à Nantes, restent toujours invaincus depuis la reprise et appuient un peu plus leurs ambitions européennes. Celles des Montpelliérains, ainsi surpris entre les deux manches de leur duel des 8e de finale de la Ligue des champions face au Barça, auront peut-être pollués les têtes des hommes de Patrice Canayer, qui pourraient voir leur dauphin parisien effectuer un rapproché à 2 petits points en cas de victoire du PSG dans le derby francilien en cours face à Ivry.

Dans les autres matches du soir, Nîmes ne confirme pas les belles intentions affichées la semaine dernière à Coubertin et concède à domicile face à Chambéry (25-31, mi-temps : ) une 5e défaite en 6 matches sur l'année 2018 (pour un seul succès), qui plombe un peu plus les Gardois dans la course à l'Europe. A noter les 12 buts à 100 % de réussite de Fahrudin Melic pour les Savoyards. Dunkerque prend le meilleur sur la lanterne rouge Sarran (28-22, mi-temps : 13-9).