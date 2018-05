Montpellier conserve son avantage

Ce sera chaud jusqu’au bout pour Montpellier. Mais les Héraultais ont visiblement une certaine capacité à supporter la pression. Depuis leur revers surprise contre Aix-en-Provence, fin mars, le MHB sait qu’il ne dispose plus du moindre joker. Car le PSG, à deux points, a aussi une meilleure différence de buts particulière par rapport à son concurrent (défaite 33-30 à l’aller, victoire 26-19 au retour). Alors, Montpellier a eu chaud jeudi soir face à Nantes, le choc de cette fin de saison. Mais la victoire (33-28) n’en est que plus belle.

Et ô combien importante, vous l’aurez compris. Dans un premier temps, les joueurs de Patrice Canayer avaient pris le large avant le repos, menant 15-10. Ils ont même eu un ballon pour prendre six buts d’écart, mais c’est finalement le H qui est revenu à deux unités à la mi-temps (15-13). Avant de prendre l’avantage en cours de seconde période (20-21, 43e). Et là, ça rigolait nettement moins dans la salle ! Si Michaël Guigou a mis sept buts (meilleur réalisateur), c’est encore et toujours Vincent Gérard, 14 arrêts, qui a fait la décision dans le "money time".

Gérard: "Ce serait plus simple d'être surs de finir deuxièmes..."

"On a surtout réussi à ne pas s’affoler, se réjouit le portier des Bleus sur beIN SPORTS. C’est la preuve, aussi, d’une équipe qui grandit. On ne domine plus, ce n’est pas +5 à la mi-temps et +10 à la fin, merci au revoir… Il faut savoir gérer les temps faibles, et on a été plutôt efficaces. Ça fait grandir, aussi, de vivre avec la pression. Ce serait plus simple pour tout le monde d’être sûrs de finir deuxièmes ou troisièmes, on va au Final Four tranquille et on regarde les autres… Mais non, on veut des moments comme ça !"

Prochain épisode dès samedi, avec un match avancé pour le PSG à Tremblay. Il faudra ensuite attendre mardi pour voir Montpellier se déplacer à Saint-Raphaël, qui reviendra de son week-end de Final Four en Coupe EHF. Ensuite, ce sera le grand Final Four, celui de la Ligue des champions (qui concernera donc Montpellier, le PSG et Nantes). Et puis, dans deux semaines pour le grand multiplex du jeudi soir en guise de dernière journée, Montpellier recevra Dunkerque tandis que le PSG accueillera Chambéry. On n’est pas au bout de nos émotions.