Montpellier attend Paris

Les Montpelliérains ont dû batailler. Opposés à Saint-Raphaël jeudi soir, en clôture de la 12e journée de Starligue, ils ont failli payer très cher leur piètre entame. Après 23 minutes de jeu, ils étaient ainsi menés 10-14 dans leur salle, avant d’inverser progressivement la tendance, dans le sillage de Vid Kavticnik, meilleur marqueur du match (14 buts).

La rentrée de Vincent Gérard, auteur de 11 arrêts sur 31 tirs, à la place de Nikola Portner, qui n’avait pu stopper qu’une seule des 7 premières tentatives varoises, a aussi été décisive. "Ça serait bien qu'on ne fasse pas que 35-40 minutes dans un match parce que les matches de Ligue des champions, on ne les gagne pas comme ça... Il faut corriger ces matches en mode diesel, c'est le mot à la mode. On manque peut-être un peu d'agressivité en début de match. Il faut corriger ça", a ensuite réagi le gardien tricolore au micro de beIN SPORTS.

Revenus à une longueur à la pause (14-15), ils se sont finalement détachés (25-18, 48e) avant de gérer la fin de match pour s’imposer 30-26. Une victoire qui les propulse sur le podium, à égalité de points avec Chambéry et Nîmes, et qui repousse les Varois, 6es, à sept longueurs du Top 5. La préparation idéale avant de recevoir le PSG, dimanche en match en retard de la 7e journée. "On a que des matches plaisants à jouer mais ce sont aussi des matches où quand tu n'es pas bon, ça se voit direct !", prévient encore Gérard.